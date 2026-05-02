Иран представил США новое предложение с целью возобновить переговоры

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Иран передал США новое предложение, чтобы возобновить мирные переговоры, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Иран передал Вашингтону новое предложение по прекращению войны, предлагая намеки на компромисс в попытке возобновить переговоры о прекращении противостояния, которое дорого обходится его экономике", - пишет газета.

По словам источников издания, Тегеран изменил свою позицию, предположив, что обсуждение условий открытия Ормузского пролива могло бы проходить параллельно с обязательствами США прекратить военные действия и снять блокаду иранских портов.

Обновленное предложение также определяет рамки, в которых будет обсуждаться ядерная программа Ирана в обмен на снятие санкций США, говорится в публикации.

Тегеран передал через посредников, что готов приступить к переговорам в Пакистане уже на следующей неделе при условии положительного ответа Вашингтона.

Позиции двух сторон по-прежнему далеки друг от друга, что свидетельствует о том, что переговоры, если они состоятся, будут напряженными, сообщили источники WSJ.

Тем временем портал Axios напоминает, что в прошлые выходные Иран сделал США предложение вновь открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.

Как сообщил Axios источник, в понедельник спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил Тегерану список поправок, которые предлагают вернуть ядерную проблему в проект текста. Одна из поправок требует от Ирана не вывозить обогащенный уран с ядерных объектов и не возобновлять деятельность на них, пока продолжаются переговоры.

По данным собеседников портала, Ирана передал ответ в четверг через пакистанских посредников.

Axios отмечает, что в четверг днем Трамп около 45 минут совещался со своей командой по национальной безопасности по Ирану в оперативном зале Белого дома. На встрече присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и Уиткофф. Командующий CENTCOM Брэд Купер и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн проинформировали Трампа и его команду о новых планах возможных военных действий против Ирана, сообщили два американских чиновника.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам: "Мы только что провели разговор с Ираном. Посмотрим, что из этого выйдет. Но я не рад."

Иранское агентство IRNA подтвердило, что Иран передал текст нового предложения Пакистану в четверг вечером.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе отдельных телефонных разговоров с главами МИД Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана заявил, что Исламская Республика открыта для дипломатии в том случае, если "Соединенные Штаты откажутся от своих чрезмерных требований и прекратят использовать язык угроз в адрес страны", сообщает иранский телеканал Press TV.

Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что прекращение конфликта и установление устойчивого мира остаются главными приоритетами Тегерана на переговорах с Вашингтоном.