Трамп пошутил о захвате Кубы после окончания конфликта с Ираном

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии во Флориде заявил, что вооруженные силы США могут захватить Кубу после возвращения из Ирана.

"У Кубы проблемы", - сказал Трамп.

"На обратном пути из Ирана у нас будет один из наших больших кораблей, возможно, авианосец USS Abraham Lincoln - самый большой в мире. Он остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они (кубинские власти - ИФ) скажут: "Большое вам спасибо. Мы сдаемся", - заявил президент США.

Когда Трамп произносил эти слова, создавалось впечатление, что он шутит, аудитория смеялась.

Президент США в последние месяцы регулярно угрожает, что предпримет какие-то действия против кубинских властей.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как ранее в пятницу он подписал указ, расширяющий санкции США в отношении Кубы.

В указе, опубликованном Белым домом, отмечается, что Вашингтон "продолжает считать Кубу серьезной угрозой (...) для американской национальной безопасности и внешней политики".