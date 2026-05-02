Поиск

Трамп пошутил о захвате Кубы после окончания конфликта с Ираном

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии во Флориде заявил, что вооруженные силы США могут захватить Кубу после возвращения из Ирана.

"У Кубы проблемы", - сказал Трамп.

"На обратном пути из Ирана у нас будет один из наших больших кораблей, возможно, авианосец USS Abraham Lincoln - самый большой в мире. Он остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они (кубинские власти - ИФ) скажут: "Большое вам спасибо. Мы сдаемся", - заявил президент США.

Когда Трамп произносил эти слова, создавалось впечатление, что он шутит, аудитория смеялась.

Президент США в последние месяцы регулярно угрожает, что предпримет какие-то действия против кубинских властей.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как ранее в пятницу он подписал указ, расширяющий санкции США в отношении Кубы.

В указе, опубликованном Белым домом, отмечается, что Вашингтон "продолжает считать Кубу серьезной угрозой (...) для американской национальной безопасности и внешней политики".

Хроника 28 февраля – 02 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Трамп Иран Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пошутил о захвате Кубы после окончания конфликта с Ираном

 Пентагон сообщил о решении вывести в течение года 5 тыс. военнослужащих из Германии

 Иран представил США новое предложение с целью возобновить переговоры

 Трамп проинформировал Конгресс, что считает операцию в Иране завершенной

 СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам в Пакистане предложения для переговоров с США

Хроники событий
