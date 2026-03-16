Трамп считает, что Россия боится США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия опасается США и американскую армию, но европейские страны ее не пугают. Он сказал об этом журналистам в Белом доме.

"Путин боится нас. Его не пугает Европа в каком-либо виде. Он боится США и армию, которую я построил в свой первый срок", - заявил он, рассуждая о странах, которые отрицательно относятся к обеспечению безопасности в Ормузском проливе, хотя США защищали их годами, ведь "НАТО - это прежде всего США".

НАТО США Дональд Трамп Владимир Путин
