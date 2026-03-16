ЕС не будет направлять в Ормузский пролив миссию ASPIDES

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза обсуждали свободу судоходства в Ормузском проливе, но не захотели направлять туда из Красного моря военно-морскую миссию ASPIDES, заявила после заседания глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Сейчас еще одним неотложным приоритетом является возобновление поставок удобрений, продовольствия и энергоносителей через Ормузский пролив. Сегодня мы обсудили варианты улучшения защиты судоходства в регионе", - сказала она.

"У ЕС уже есть военно-морские операции. У нас есть ASPIDES, которая играет ключевую роль в обеспечении свободы судоходства. В ходе наших обсуждений прозвучало явное желание усилить эту операцию. Но на данный момент не возникло намерения менять мандат операции ASPIDES. Во всяком случае, пока", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По ее словам, хотя Ормузский пролив находится сейчас в центре внимания, Красное море также остается критически важным. "Риск вмешательства хуситов реален, поэтому мы должны сохранять бдительность", - объяснила глава европейской дипломатии.

Перед заседанием совета она заявила журналистам, что миссия ASPIDES могла бы быть перенаправлена из Красного моря в Ормузский пролив для оказания помощи в возобновлении поставок нефти и газа по этому маршруту.

"Если мы хотим обеспечить безопасность в этом регионе, проще всего было бы использовать уже существующую операцию и, возможно, немного ее изменить", - сказала Каллас перед заседанием.

