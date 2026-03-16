Каллас заявила о стремлении ЕС добиться завершения войны против Ирана

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о риске выхода из-под контрола войны США и Израиля против Ирана.

"Мы не начинали эту войну, и политические цели нам неясны. Конечно, мы ведем переговоры с разными сторонами. Но войны легко начать, очень трудно остановить, и к тому же они становятся очень запутанными, выходят из-под контроля", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, отвечая на просьбу прокомментировать политические цели военной операции против Ирана.

"Сейчас мы наблюдаем экономические последствия: 20% мировой энергии - то есть нефти и газа - проходит через Ормузский пролив. Это в основном затрагивает Азию. Через Ормузский пролив также проходят удобрения. Это влияет на Азию, но также и на Африку. Если у нас не будет удобрений в этом году, в следующем году нас ждет голод", - продолжила Каллас.

По ее словам, речь идет об "очень масштабной войне со множеством последствий".

"Именно поэтому мы также обращаемся к нашим партнерам, чтобы коллективно убедить воюющие стороны прекратить войну. Мы работаем над этим", - объяснила глава европейской дипломатии.