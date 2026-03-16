Каллас заявила о стремлении ЕС добиться завершения войны против Ирана

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о риске выхода из-под контрола войны США и Израиля против Ирана.

"Мы не начинали эту войну, и политические цели нам неясны. Конечно, мы ведем переговоры с разными сторонами. Но войны легко начать, очень трудно остановить, и к тому же они становятся очень запутанными, выходят из-под контроля", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, отвечая на просьбу прокомментировать политические цели военной операции против Ирана.

"Сейчас мы наблюдаем экономические последствия: 20% мировой энергии - то есть нефти и газа - проходит через Ормузский пролив. Это в основном затрагивает Азию. Через Ормузский пролив также проходят удобрения. Это влияет на Азию, но также и на Африку. Если у нас не будет удобрений в этом году, в следующем году нас ждет голод", - продолжила Каллас.

По ее словам, речь идет об "очень масштабной войне со множеством последствий".

"Именно поэтому мы также обращаемся к нашим партнерам, чтобы коллективно убедить воюющие стороны прекратить войну. Мы работаем над этим", - объяснила глава европейской дипломатии.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кая Каллас Иран МИД США Ормузский пролив Израиль Евросоюз
На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов

Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

 Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

Трамп назвал Иран бумажным тигром

 Трамп назвал Иран бумажным тигром

Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска

ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана

Непогода в США вызвала отмены авиарейсов и масштабные отключения электричества

 Непогода в США вызвала отмены авиарейсов и масштабные отключения электричества

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Белом доме не исключили переноса визита Трампа в Китай

 В Белом доме не исключили переноса визита Трампа в Китай
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 797 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8688 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
