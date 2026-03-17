Глава МИД Ирана опроверг информацию о контактах с Уиткоффом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что последний раз он общался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом еще до начала американских ударов по Ирану.

"Мой последний контакт с мистером Уиткоффом состоялся до того, как его работодатель принял решение покончить с дипломатией еще одним незаконным военным нападением на Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

По его мнению, заявления об обратном направлены на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность.

В свою очередь, иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что информация о том, что Иран пытается наладить контакт с США является "ложной и нереалистичной".

По словам чиновника, "поскольку военное и экономическое давление на президента США Дональда Трампа усилилось, он пришел в отчаяние и посылает переговорные сигналы(...), чтобы повлиять на энергетический рынок".

Собеседник отметил, что Тегеран не доверяет обещаниям Трампа и не будет такого соглашения, которое "не обеспечивало бы долгосрочные интересы национальной безопасности Ирана и его региональных партнеров".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф и Аракчи на днях начали контакты по теме завершения конфликта между их странами.

"На днях был восстановлен прямой канал связи между спецпосланником США Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи", - говорится в сообщении.

Axios утверждает, что с инициативой о таких контактах выступила иранская сторона.

При этом другие западные СМИ ранее передавали несколько иные данные о контактах США и Ирана. Так, согласно некоторым сообщениям, Уиткофф на днях первым отправил текстовые сообщения Аракчи, но, по утверждениям иранских источников, не получил на них ответа.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
