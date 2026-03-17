Фондовые индексы США в понедельник выросли на 0,8-1,2%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Уолл-стрит завершила торги понедельника уверенным ростом после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,1%. В январе производство выросло на 0,7% м/м.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте опустился до минус 0,2 пункта с 7,1 пункта в феврале. Эксперты оценивали показатель в 3,2 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Цены на нефть несколько снизились в понедельник на сообщениях о том, что некоторым судам удается успешно пройти по Ормузскому проливу, заблокированному после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце прошлого месяца. Этот пролив обслуживает порядка 20% мировых нефтяных потоков, и его блокировка вызвала скачок цен на нефть более чем на 40%, до максимумов с 2022 года.

"Появились новости о том, что иранские нефтяные танкеры проходят или скоро смогут проходить через Ормузский пролив, что является позитивным фактором для глобальной экономической стабильности", - написал аналитик U.S. Bank Wealth Management Терри Сандвен, отметив при этом, что ясность относительно сроков завершения конфликта по-прежнему отсутствует.

Подорожание энергоносителей, вероятно, станет одной из ключевых тем обсуждения на заседании Федрезерва, которое завершится в среду. Рост цен на нефть может спровоцировать ускорение инфляции в США.

Большинство аналитиков сходится во мнении, что американский ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Особый интерес будет представлять его заявление относительно событий на Ближнем Востоке и их возможных последствий для экономики, а также обновленные прогнозы регулятора.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. (+2,9%). Бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 2%, Boeing Co. и Nvidia Corp. - на 1,7%, Goldman Sachs Group - на 1,6%, Nike Inc. - на 1,5%, International Business Machines и UnitedHealth Group - на 1,2%, Microsoft Corp. и Apple Inc. - на 1,1%.

В составе S&P 500 самый активный подъем продемонстрировали котировки поставщика оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчика сетевых технологий Ciena Corp. (+7,9%). Цена акций Sandisk Corp. увеличилась на 6,4%, Norwegian Cruise Line и Western Digital Corp. - на 5,1%, Chipotle Mexican Grill - на 4,8%, United Airlines Holdings - на 4,3%, Teradyne Inc. и Mondelez International - на 4,1%, Coinbase Global - на 4%.

Рыночная стоимость Dollar Tree подскочила на 6,4% после квартальной отчетности компании. Оператор сетей магазинов фиксированных цен получил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале и увеличил выручку на 9%.

Капитализация Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) повысилась на 2,3% после сообщений о том, что компания планирует масштабное сокращение штата - увольнения могут затронуть более 20% сотрудников.

Бумаги разработчика программного обеспечения Strategy Inc., владеющего крупнейшими в мире резервами биткойнов, поднялись на 5,6% на фоне роста цены биткойна примерно на 3%.

Котировки Intuit Inc. прибавили 2,8%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов ранее сообщил, что отменяет программы продажи акций для топ-менеджмента и удвоит обратный выкуп бумаг.

Акции оператора складов самообслуживания Public Storage подешевели на 1,7% на новостях о том, что он покупает конкурента National Storage Affiliates за $10,5 млрд с учетом долга. Капитализация National Storage взлетела на 30%.

Потери в индексе Dow Jones понесли всего пять компаний - Verizon Communications (-0,8%), 3M Co. (-0,7%), Walt Disney Co. (-0,6%), American Express Co. (-0,6%) и Walmart Inc. (-0,4%). В S&P 500 самое большое падение показали Mosaic Co. и CF Industries Holdings Inc. (-5,6%), CrowdStrike Holdings Inc. (-4,1%), Bio-Techne Corp. (-4%) и Gartner Inc. (-3,9%).

Dow Jones Industrial Average поднялся на 387,94 пункта (0,83%) и составил 46946,41 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 67,19 пункта (1,01%) - до 6699,38 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 268,82 пункта (1,22%) и завершил сессию на отметке 22374,18 пункта.