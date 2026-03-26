Иран укрепляет оборону острова Харк

Вид с нефтяного терминала на острове Харк Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Иран в последние недели размещает дополнительные подразделения военных и средства ПВО на острове Харк в Персидском заливе, готовясь к возможной военной операции США по его захвату, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на несколько источников, знакомых с данными американской разведки.

Как указывает телеканал, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования американских войск для захвата острова в северо-восточной части Персидского залив, чтобы оказать давление на иранцев и заставить их вновь открыть Ормузский пролив, но окончательного решения Трамп пока не принимал, говорят источники.

Однако официальные лица США и военные эксперты заявляют, что подобная наземная операция сопряжена со значительными рисками. По словам источников, остров имеет многоуровневую систему обороны. Иран также расставил вокруг острова многочисленные мины, в том числе на береговой линии, где американские войска могли бы высадить десант. Кроме того, военные США будут уязвимы для иранских баллистических ракет и беспилотников, учитывая близость острова к побережью исламской республики.

Некоторые соратники президента ставят под сомнение целесообразность такой операции, поскольку успешное взятие острова само по себе не решит проблем, связанных с Ормузским проливом и доминирующим положением Ирана на мировом энергетическом рынке, добавил источник.

13 марта американские военные уже наносили удары по острову. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что было поражено 90 целей, в том числе склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф в среду предостерег "врагов" страны от попыток захватить какие-либо иранские острова.

"Все передвижения противника находятся под пристальным наблюдением наших вооруженных сил", - написал он в соцсети X, добавив, что в случае попытки захвата острова противник "станет мишенью для беспощадных атак".

Телеканал напоминает, что два экспедиционных батальона морской пехоты, которые специализируются на высадке морского десанта, рейдах и штурмовых операциях, уже направляются на десантных кораблях ВМС США на Ближний Восток. В состав этих сил входят несколько тысяч морских пехотинцев, палубная авиация и десантные средства. По словам источников, именно они, скорее всего, будут задействованы в операции по захвату острова. Часть 82-й воздушно-десантной дивизии армии США также должна прибыть в регион в ближайшие дни.

Остров Харк - важнейший экономический объект для Тегерана, через него проходит 90% экспорта иранской нефти.