Тегеран изучает полученные от США предложения, но переговоров не ведет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи в среду заявил, что в Тегеране рассматривают переданные США предложения, однако о диалоге речи нет.

"Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит канал Iran international слова Аракчи.

Он также призвал региональные страны дистанцироваться от США и подчеркнул, что они не воспринимали Иран всерьез. Аракчи отметил, что наличие американских баз в государствах региона не дало им защиты.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Исламабаде могут пройти переговоры между США и Ираном. Издание Axios со ссылкой на источники писало, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг.

Однако высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности заявил телеканалу Press TV, что Иран дал отрицательный ответ на предложения США, касающиеся окончания конфликта.