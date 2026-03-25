Трамп может объявить о прекращении огня с Ираном в выходные или на следующей неделе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти полагают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, заявит о перемирии в конфликте с Ираном уже в эти выходные или к середине следующей недели, сообщает Ynet.

"Израиль рассчитывает, что Трамп может объявить о перемирии на грядущих выходных или самое позднее - к середине следующей недели", - информирует портал.

При этом в Израиле ожидают, что Трамп будет добиваться месячного прекращения огня или даже объявит о нем в одностороннем порядке. В свою очередь Израиль пока наращивает интенсивность военной кампании.

Неназванный израильский чиновник заявил порталу, что Трамп желает завершить конфликт, но в случае неудачи этого начинания может пойти на операцию по захвату иранского острова Харк.

"Трамп и правда хочет закончить это. Если не сработает, тогда захватить остров Харк. США готовятся и к этому сценарию", - сказал он.

В Белом доме заявили о продуктивности продолжающихся переговоров с Тегераном

Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

Израиль пытается нанести удары по максимуму целей в Иране из-за возможных переговоров

Трамп назначил Цукерберга, Эллисона и Хуана в состав совета по технологиям

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Правительство Израиля разрешило армии призвать до 400 тысяч резервистов

В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

Тегеран отверг предложения США по окончанию конфликта

"Росатом" эвакуировал с АЭС "Бушер" еще 163 человека
