Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Кубы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Карибского моря у восточного побережья Кубы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:28 по Москве во вторник землетрясения находился в 45 км южнее города Баракоа и примерно в 13 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По ее данным очаг находился на глубине 12 км.

Карибское море Куба
Новую Конституцию в Казахстане на референдуме поддержали 87,15% голосовавших

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });