Режим повышенной готовности ввели в Магадане после землетрясения

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти ввели в Магадане режим повышенной готовности после ощущаемого землетрясения, произошедшего накануне, сообщила мэр города Лариса Поликанова в официальных аккаунтах в соцсетях в среду.

"Выявлены незначительные повреждения в ряде учреждений, подведомственных мэрии. В ЕДДС поступило 13 обращений от горожан", - говорится в сообщении.

Все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Было зафиксировано кратковременное отключение водоснабжения в районе Танкодрома, ситуация оперативно нормализована.

На мостовых сооружениях повреждений не обнаружено.

Учреждениям коммунальной сферы, образования, культуры и спорта поручено продолжить обследование подведомственных объектов. В мэрии создадут комиссию для оценки степени повреждений, добавила она.

ГУ МЧС РФ по региону ранее сообщило, что пожарно-спасательные подразделения Магадана, поселков Ола, Клепка, Палатка, Хасын, где больше всего ощущались подземные толчки, обследовали все социально-значимые объекты. Жертв и разрушений нет.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Охотского моря, в 45 км от Магадана во вторник вечером.

Землетрясение ощущалось в Магадане и на всей территории области.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что дальнейшие афтершоки не прогнозируются.