Режим повышенной готовности ввели в Магадане после землетрясения

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти ввели в Магадане режим повышенной готовности после ощущаемого землетрясения, произошедшего накануне, сообщила мэр города Лариса Поликанова в официальных аккаунтах в соцсетях в среду.

"Выявлены незначительные повреждения в ряде учреждений, подведомственных мэрии. В ЕДДС поступило 13 обращений от горожан", - говорится в сообщении.

Все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Было зафиксировано кратковременное отключение водоснабжения в районе Танкодрома, ситуация оперативно нормализована.

На мостовых сооружениях повреждений не обнаружено.

Учреждениям коммунальной сферы, образования, культуры и спорта поручено продолжить обследование подведомственных объектов. В мэрии создадут комиссию для оценки степени повреждений, добавила она.

ГУ МЧС РФ по региону ранее сообщило, что пожарно-спасательные подразделения Магадана, поселков Ола, Клепка, Палатка, Хасын, где больше всего ощущались подземные толчки, обследовали все социально-значимые объекты. Жертв и разрушений нет.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Охотского моря, в 45 км от Магадана во вторник вечером.

Землетрясение ощущалось в Магадане и на всей территории области.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что дальнейшие афтершоки не прогнозируются.

Магадан
Человек погиб в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае

Похороны Лариджани пройдут в среду

 Похороны Лариджани пройдут в среду

Иранские власти подтвердили гибель Лариджани

Что произошло за день: вторник, 17 марта

В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с Данквертом

 В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с Данквертом

Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

 Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

 Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 837 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8705 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
