Астана и Москва прорабатывают соглашение об увеличении транзита нефти РФ в КНР

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министерства энергетики Казахстана и России ведут работу по разработке межправительственного соглашения об увеличении транзита российской нефти в КНР по территории Казахстана с 10 до 12,5 млн тонн, сообщил директор департамента транспортировки "КазТрансОйл" (КТО) Исламдаут Акубаев.

"Вопрос увеличения транзита российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн в год, до 12,5 млн тонн был проработан на уровне компаний "Транснефть" и "КазТрансОйл" с точки зрения технических возможностей. Дальнейшее рассмотрение вопроса осуществляется уполномоченными органами Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках межправительственного соглашения", - сказал Акубаев во время онлайн-встречи с руководством АО "КазТрансОйл" на KASE.

"Вопрос находится на рассмотрении в Минэнерго Казахстана и РФ", - добавил он.