Астана и Москва обсуждают увеличение транзита нефти в КНР в рабочей группе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рабочая группа из специалистов Минэнерго Казахстана и России изучает технические возможности для увеличения транзита российской нефти в КНР по территории Казахстана, сообщили "Интерфаксу" в "КазТрансОйле" (КТО).

"В настоящее время вопросами, связанными с обеспечением технических возможностей систем магистральных нефтепроводов России и Казахстана для увеличения объемов транзита российской нефти в Китай, занимается рабочая группа, созданная на уровне Министерства энергетики Республики Казахстан и Министерства энергетики Российской Федерации с привлечением заинтересованных хозяйствующих субъектов сторон", - говорится в сообщении.

"Технические аспекты планируемого увеличения транзита российской нефти в Китай будут определяться с учетом принятых окончательных решений уполномоченных государственных органов Республики Казахстан и Российской Федерации", - добавили в КТО.

Министерства энергетики Казахстана и России обсуждают межправительственное соглашение об увеличении транзита российской нефти в КНР по территории Казахстана с 10 до 12,5 млн тонн.

Летом 2025 года глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов говорил, что Астана и Москва близки к завершению изучения технической возможности для увеличения транспортировки российской нефти в КНР через территорию Казахстана. По оценке министра, для роста транзита, возможно, не понадобится строительство дополнительных нефтеперекачивающих станций.

"(...) я думаю, мы справимся с применением специализированных присадок", - отмечал Аккенженов.

