В ОАЭ задержали членов сети, связанной с "Хезболлой"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ заявили о ликвидации сети, связанной с движением "Хезболла" и Ираном, и задержали нескольких её членов, подозреваемых в отмывании денег под видом коммерческой деятельности, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя".

"Аппарат государственной безопасности ОАЭ заявил, что эта сеть финансировалась и управлялась "Хезболлой" и Ираном и действовала на территории страны под прикрытием фиктивных коммерческих структур", - информирует телеканал.

По данным аппарата государственной безопасности, эта группа стремилась проникнуть в национальную экономику и реализовать внешние схемы, представлявшие угрозу для финансовой системы ОАЭ.

Ранее в марте в МВД Кувейта заявили о задержании 16 человек - 14 граждан Кувейта и двух граждан Ливана, - связанных с движением "Хезболла" и подозреваемых в заговоре с целью саботажа.

"Группа стремилась дестабилизировать ситуацию в сфере безопасности в стране и вербовать людей для вступления в террористическую организацию", - сообщала "Аль-Арабийя".



