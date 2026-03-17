В ЕК считают, что Европа должна наращивать возможности противоракетной обороны и не полагаться на США

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Европа должна развивать собственное производство средств противоракетной обороны, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Мы в Европе не будем надеяться на то, что американцы нарастят свое производство. Мы должны создать собственные возможности в области противоракетной обороны", - сказал Кубилюс в интервью газете Der Tagesspiegel.

"Поэтому в настоящее время мы работаем над различными инструментами (...) над целевым накоплением запасов, как это предусмотрено Европейской программой оборонной промышленности (EDIP), запущенной в 2024 году", - добавил он.

Кубилюс пояснил, что в Европе производят ракеты для систем ПВО Iris-T и SAMP-T, но не для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На данный момент ракеты от ЗРК Patriot собирают только в США - по 750 штук в год, напомнил он. Он отметил, что значительная часть этих ракет-перехватчиков задействована в конфликте на Ближнем Востоке, и это создает "огромную разницу между производством и потребностями".

Кубилюс сказал, что жители Европы желают больше самостоятельности в вопросах обороны и не хотят полагаться исключительно на США. Однако, заверил он, нет сомнений в том, что силы ядерного сдерживания США для защиты Европы продолжат существовать.