В ЕК считают, что Европа должна наращивать возможности противоракетной обороны и не полагаться на США

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Европа должна развивать собственное производство средств противоракетной обороны, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Мы в Европе не будем надеяться на то, что американцы нарастят свое производство. Мы должны создать собственные возможности в области противоракетной обороны", - сказал Кубилюс в интервью газете Der Tagesspiegel.

"Поэтому в настоящее время мы работаем над различными инструментами (...) над целевым накоплением запасов, как это предусмотрено Европейской программой оборонной промышленности (EDIP), запущенной в 2024 году", - добавил он.

Кубилюс пояснил, что в Европе производят ракеты для систем ПВО Iris-T и SAMP-T, но не для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На данный момент ракеты от ЗРК Patriot собирают только в США - по 750 штук в год, напомнил он. Он отметил, что значительная часть этих ракет-перехватчиков задействована в конфликте на Ближнем Востоке, и это создает "огромную разницу между производством и потребностями".

Кубилюс сказал, что жители Европы желают больше самостоятельности в вопросах обороны и не хотят полагаться исключительно на США. Однако, заверил он, нет сомнений в том, что силы ядерного сдерживания США для защиты Европы продолжат существовать.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });