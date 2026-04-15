Поиск

Евросоюз призвали готовиться заменить американские войска в Европе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США дают ясно понять европейцам, что те сами должны взять на себя ответственность за оборону континента, тогда как американцы будут наращивать свои силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал в Европарламенте член Еврокомиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"На самом деле, у меня нет аргументов для возражения американцам. Я тоже считаю, что Европа должна брать ответственность на себя. И если так, то нужно понимать, что мы должны заменить американцев на Европейском континенте, когда они уйдут", - заявил он.

По его словам, европейцы должны занять главное место, тогда как США будут оказывать Европе второстепенную помощь, "потенциально очень ограниченную". При этом, прежде всего, необходимо обладать европейскими, а не американскими стратегическими элементами обороны, полагает Кубилюс.

"Если Соединенные Штаты выведут 80-100 тысяч американских войск, находящихся ныне на нашей земле, как мы их заменим? Ведь это они играют роль сил быстрого реагирования высокой степени подготовки. Как нам обеспечить такое же качество подготовки вместо американцев?" - задался вопросом еврокомиссар.

Есть размышления о том, что можно скомбинировать такие силы за счет 27 государств-членов. Однако эксперты говорят, что таким образом этого не добиться, отметил Кубилюс.

"Нам нужно нечто в статусе европейской силы. Вот почему возникла эта идея европейских сил быстрого реагирования, европейской армии. Я до сих пор считаю ее важной", - резюмировал он.

Европарламент Евросоюз США Еврокомиссия Андрюс Кубилюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

 МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

 Иран готов обсуждать степень обогащения урана, но от ядерной программы не откажется

 Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года

 Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

 Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

 Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике
