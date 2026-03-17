Литва потребовала в Совете ЕС по окружающей среде приостановить работу БелАЭС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вильнюс требует у Минска приостановить работу Белорусской АЭС и работы по ее расширению, заявил министр окружающей среды Литвы Каститис Журомскас на заседании Совета ЕС по окружающей среде в Брюсселе во вторник.

"В Совете по окружающей среде мы вновь поднимаем вопрос об угрозе, которую представляет Островецкая АЭС для окружающей среды и европейской безопасности. Объявленные в прошлом году планы Белоруссии по расширению проекта путем строительства третьего ядерного реактора только усилили наши опасения. Электростанция расположена всего в 40 км от наиболее густонаселенного Вильнюсского региона, поэтому любое расширение этого проекта представляет серьезный риск. Наша позиция заключается в том, что эксплуатация Островецкой АЭС и любые планы по ее расширению должны быть приостановлены до тех пор, пока все вопросы безопасности не будут тщательно и независимо оценены и не будет обеспечено соблюдение международных обязательств, включая конвенцию Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте - ИФ)", - сказал Журомскас, которого цитирует пресс-служба литовского Минприроды.

Как сообщалось, в декабре 2025 года Минск проинформировал Вильнюс о планах строительства полигона захоронения и временного хранения радиоактивных отходов. В качестве одного из возможных мест рассматривается площадка в Гродненской, приграничной с Литвой, области Белоруссии.

Инициатива создания площадки для хранения радиоактивных отходов БелАЭС прорабатывается в Белоруссии в рамках консультаций с "Росатомом".

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.

В 2024 году по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко начато обсуждение с "Росатомом" возможности строительства в стране второй АЭС.