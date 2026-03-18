США нанесли удары по ракетным позициям Ирана у побережья Ормузского пролива

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли бомбовые удары по укрепленным ракетным объектам Ирана на берегу Ормузского пролива, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"Несколько часов назад силы США успешно применили несколько 5000-фунтовых средств поражения глубокого проникновения по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль иранского побережья Ормузского пролива", - информирует CENTCOM в соцсети X.

В сообщении подчеркивается, что противокорабельные ракеты Ирана, размещаемые на этих позициях "представляли угрозу для международного судоходства в проливе".