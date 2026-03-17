Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ход расследования атаки БПЛА на Нахичевань

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.

"Байрамов довел до сведения коллеги важность завершения иранской стороной расследований в соответствии с ранее данными обязательствами после атак беспилотников с территории Ирана по Нахичеваньской Автономной Республике (5 марта 2026 года - ИФ)", - сообщил азербайджанский МИД.

Стороны подчеркнули необходимость недопущения нанесения ударов по гражданским объектам в ходе продолжающегося конфликта (вокруг Ирана - ИФ), а также заявили о поддержке скорейшего прекращения военной эскалации в регионе и урегулирования существующих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

"Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.