Баку ждет от Тегерана расследования атаки беспилотников на Нахичевань

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Баку ждет от Ирана выполнения заверения о всестороннем расследовании инцидента с ударом беспилотниками по Нахичеваню и примет необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом министерство сообщило в соцсетях.

Байрамов 18 марта принял участие в консультативной встрече глав МИД 12 стран в Эр-Рияде, на которой обсуждались меры по обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и координация этих мер.

"Министр проинформировал участников об атаках беспилотников, совершенных с территории Ирана 5 марта по Нахичеванской автономной республике Азербайджана, в результате которых пострадали четыре мирных жителя и был нанесен значительный ущерб важнейшей инфраструктуре, в том числе аэропорту", - отмечает ведомство.

"Азербайджан ждет, что предоставленные иранской стороной гарантии проведения всестороннего расследования инцидента будут выполнены и будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - добавил глава МИД.

Касаясь эскалации на Ближнем Востоке, Байрамов подчеркнул, что последствия эскалации выходят за рамки отдельных стран, создавая более широкие региональные и глобальные риски, угрожая жизни гражданского населения и инфраструктуре.

"Расширение географии конфликта представляет опасность", - заявил министр.