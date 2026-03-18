Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

До этого она девять недель была нулевой. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Эти ставки будут действовать по 24 марта включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $231,6 за тонну пшеницы ($231,5 за предыдущий период), $217 - за тонну ячменя ($230,8), $218,1 - за тонну кукурузы ($231,4).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Скончался католикос-патриарх Грузии Илия Второй

Иран сообщил о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"

Трамп не видит причин опасаться "второго Вьетнама" в случае с Ираном

 Трамп не видит причин опасаться "второго Вьетнама" в случае с Ираном

Трамп снова пообещал обрушение цен на нефть после завершения операции на Ближнем Востоке

Испания высвободит 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Украина приняла предложение ЕС по техподдержке и оплате ремонта нефтепровода "Дружба"

Нефтяной порт Эль-Фуджайра в ОАЭ снова приостановил работу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 832 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8704 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
