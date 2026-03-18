Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

Фото: Ed Ram/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

До этого она девять недель была нулевой. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Эти ставки будут действовать по 24 марта включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $231,6 за тонну пшеницы ($231,5 за предыдущий период), $217 - за тонну ячменя ($230,8), $218,1 - за тонну кукурузы ($231,4).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.