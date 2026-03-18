Поиск

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Астронавт Стивен К. Робинсон проводит работы на МКС, архивное фото
Фото: NASA via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), в среду выйдут в открытый космос для проведения монтажных работ на внешней стороне орбитальной лаборатории, говорится в сообщении NASA.

Астронавтам Кристоферу Уильямсу и Джессике Меир предстоит подготовить на ферме станции энергетический канал 2A и проложить кабели для предстоящего развертывания дополнительной пары мощных солнечных батарей нового поколения iROSA. Они обеспечат дополнительной электроэнергией орбитальную лабораторию, включая критически важные системы для ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в 2030 году.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начнется в 8:00 по времени Восточного побережья США (в 16:00 по Москве) и продлится примерно 6,5 часов.

Этот выход в открытый космос станет 278-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на борту МКС работает международный экипаж в составе семи человек. Это космонавты "Роскосмоса" Андрей Федяев, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

NASA США Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

