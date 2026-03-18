РФ готова стать посредником между Афганистаном и Пакистаном

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия сохраняет хорошие отношения с Афганистаном и Пакистаном, поэтому Москва готова выступить медиатором в конфликте, если обе стороны обратятся к ней за помощью, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

"Мы стараемся найти компромиссную развязку, которая бы позволила прекратить боестолкновения и перейти к дипломатии. Россия будет готова рассмотреть такую возможность, если обе стороны одновременно обратятся к ней с просьбой о посредничестве. Пока такого нет, поэтому мы и не собираемся себя навязывать", - приводит издание слова Кабулова.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что в перспективе конфликт между Афганистаном и Пакистаном может обостриться еще сильнее, поэтому Россия выступает за урегулирование. По его мнению, не стоит исключать начала полномасштабной войны, однако вероятность этого невелика, уточняется в публикации.

"Разумеется, Россия обеспокоена (обострением конфликта между Афганистаном и Пакистаном). Мы бы хотели скорейшего прекращения взаимных ударов и перехода к разрядке в отношениях. Эскалация есть, она эпизодическая, возникает по одной или другой причине, (риски) полномасштабной войны гипотетически, конечно, сохраняются, но вряд ли (она возможна)", - заявил Кабулов газете.

"Известия" напоминают, что конфликт между Афганистаном и Пакистаном привел к серьезному гуманитарному кризису в обеих странах. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что около 115 тыс. человек покинули свои дома в Афганистане и около 3 тыс. - в Пакистане.