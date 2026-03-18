Поиск

РФ готова стать посредником между Афганистаном и Пакистаном

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия сохраняет хорошие отношения с Афганистаном и Пакистаном, поэтому Москва готова выступить медиатором в конфликте, если обе стороны обратятся к ней за помощью, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

"Мы стараемся найти компромиссную развязку, которая бы позволила прекратить боестолкновения и перейти к дипломатии. Россия будет готова рассмотреть такую возможность, если обе стороны одновременно обратятся к ней с просьбой о посредничестве. Пока такого нет, поэтому мы и не собираемся себя навязывать", - приводит издание слова Кабулова.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что в перспективе конфликт между Афганистаном и Пакистаном может обостриться еще сильнее, поэтому Россия выступает за урегулирование. По его мнению, не стоит исключать начала полномасштабной войны, однако вероятность этого невелика, уточняется в публикации.

"Разумеется, Россия обеспокоена (обострением конфликта между Афганистаном и Пакистаном). Мы бы хотели скорейшего прекращения взаимных ударов и перехода к разрядке в отношениях. Эскалация есть, она эпизодическая, возникает по одной или другой причине, (риски) полномасштабной войны гипотетически, конечно, сохраняются, но вряд ли (она возможна)", - заявил Кабулов газете.

"Известия" напоминают, что конфликт между Афганистаном и Пакистаном привел к серьезному гуманитарному кризису в обеих странах. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что около 115 тыс. человек покинули свои дома в Афганистане и около 3 тыс. - в Пакистане.

Афганистан Пакистан Кабул ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });