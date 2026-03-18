Пакистан и Афганистан приостановят удары в связи с завершением Рамадана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пакистан и Афганистан объявили о временном прекращении огня на фоне праздника Ид аль-Фитр, а также по просьбе мусульманских стран, сообщает в среду пакистанский портал Dawn.

"В связи с приближающимся мусульманским праздником Ид аль-Фитр по нашей инициативе, а также по просьбе братских мусульманских стран (...) власти Пакистана решили объявить о временной паузе в продолжающейся операции "Газаб лил-Хак" против террористов и их вспомогательной инфраструктуры в Афганистане", - заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Он отметил, что остановка огня продлится с 19 по 24 марта, она начнется и закончится в полночь.

При этом Тарар подчеркнул, что, если в эти дни Афганистан попытается провести какую-либо атаку против Пакистана, огонь немедленно возобновится.

Вскоре после этого власти Афганистана также заявили о намерении приостановить военные действия. Представитель талибов Забихулла Муджахид также подчеркнул, что решение было принято в связи с просьбой других мусульманских стран.

Отношения между Пакистаном с Афганистаном остаются крайне напряженными, особенно на границе, где уже длительное время не прекращается конфликт.

Ид аль-Фитр, который в некоторых странах называют Ураза-байрам, отмечается в честь окончания поста в Рамадан.