Фондовые индексы США завершили торги вторника в небольшом плюсе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в плюсе.

Рынок попытался продолжить начатое днем ранее восстановление после резкого спада, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке, однако сохранение высоких цен на нефть ограничило рост индексов. Стоимость Brent держится выше $100 за баррель в связи с продолжающейся блокировкой поставок через Ормузский пролив.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 18 марта. Эксперты полагают, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых) и будут ждать от американского ЦБ сигналов о том, как он намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В четверг очередные заседания проведут Европейский центральный банк и Банк Англии.

"Хотя мы не ожидаем от центробанков резких и импульсивных решений по денежно-кредитной политике, они, вероятно, будут подчеркивать необходимость бдительности в отношении инфляционных рисков на фоне высоких цен на нефть и неопределенности относительно продолжительности войны", - говорится в обзоре аналитиков UBS.

"Более "ястребиные", чем ожидается, заявления ЦБ могут усилить волатильность на фондовом рынке, который уязвим к смене настроений", - отмечают эксперты.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции International Business Machines Corp. (+2,8%), Walt Disney Co. (+1,7%), Amazon.com Inc. (+1,6%), Goldman Sachs Group Inc. (+1,5%).

В число лидеров снижения вошли бумаги Johnson & Johnson (-2,1%), Salesforce Inc. (-1,5%), Amgen Inc. (-1,4%).

Акции нефтекомпаний Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и Occidental Petroleum подорожали на 1%, 0,6% и 0,8% соответственно.

Котировки бумаг авиакомпаний выросли благодаря позитивному прогнозу Delta Air Lines Inc. (+6,6%). Delta Air улучшила прогноз выручки на первый квартал, отметив сохранение высокого спроса как на деловые, так и на туристические поездки, на международных и внутренних направлениях.

Капитализация American Airlines Group Inc. поднялась на 3,5%, Alaska Air Group Inc. - на 1,3%.

Рыночная стоимость Honeywell International Inc. опустилась на 1,3%. Компания предупредила, что ближневосточный конфликт может негативно сказаться на ее выручке в первом квартале. Тем не менее Honeywell уверена в своем прогнозе на 2026 год.

Акции Nebius Group (бывшая Yandex N.V.), анонсировавшей планы размещения конвертируемых бондов на $3,75 млрд, подешевели на 10,4%.

Цена бумаг Boeing Co. снизилась на 1,2%. Компания предупредила, что ряд факторов - от выявленных дефектов проводки в самолетах 737 Max до роста затрат на восстановление ключевого производителя компонентов Spirit Airlines - отрицательно повлияет на ее результаты в первом квартале.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 0,1% - до 46993,26 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,25% - до 6716,09 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,47%, составив 22479,53 пункта.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });