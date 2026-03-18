Саудовская ПВО перехватила иранскую ракету вблизи авиабазы Принц Султан

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили иранскую баллистическую ракету вблизи авиабазы Принц Султан, сообщило Министерство обороны королевства.

Авиабаза Принц Султан, расположенная к юго-востоку от Эр-Риада, используется ВВС США. Там размещена эскадрилья из 10 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS, шесть самолетов-ретрансляторов связи E-11A BACN, которые предназначены для обеспечения войск связью в условиях ведения боевых действий, а также самолеты-заправщики.

Саудовское Минобороны также сообщило о перехвате двух волн атак иранских БПЛА на востоке страны за последние несколько часов. Всего было уничтожено восемь ударных беспилотников.