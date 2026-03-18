Саудовские военные сбили БПЛА, который летел к дипломатическому кварталу Эр-Рияда

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Саудовские средства ПВО сбили беспилотник, который приближался к дипломатическому кварталу Эр-Рияда, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление саудовского Минобороны.

Этот район - основное место расположения иностранных посольств и резиденций дипломатов в Саудовской Аравии.

За последние часы саудовская ПВО перехватила ряд БПЛА, а также баллистическую ракету, обломки которой упали возле авиабазы Принц Султан.

Ранее власти ОАЭ сообщили о ракетной атаке на страну. Затем сообщалось, что удар отражен, пострадавших и разрушений нет.