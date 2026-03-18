Саудовские военные сбили БПЛА, который летел к дипломатическому кварталу Эр-Рияда

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Саудовские средства ПВО сбили беспилотник, который приближался к дипломатическому кварталу Эр-Рияда, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление саудовского Минобороны.

Этот район - основное место расположения иностранных посольств и резиденций дипломатов в Саудовской Аравии.

За последние часы саудовская ПВО перехватила ряд БПЛА, а также баллистическую ракету, обломки которой упали возле авиабазы Принц Султан.

Ранее власти ОАЭ сообщили о ракетной атаке на страну. Затем сообщалось, что удар отражен, пострадавших и разрушений нет.

Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ Эр-Рияд Минобороны ПВО Саудовская Аравия Принц Султан
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

 Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

 Brent подешевела до $101,27 за баррель

 Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

