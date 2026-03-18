Посол США опроверг сообщения о просьбе Вашингтона к Сирии отправить войска в Ливан

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак во вторник опроверг информацию о том, что Вашингтон призывал Дамаск направить войска в Ливан для разоружения движения "Хезболла".

"Сообщения о том, что США призывают Сирию направить войска в Ливан, являются ложными и неверными", - написал Баррак в соцсети X.

Ранее в западных СМИ появлялась информация о том, что США убеждают Сирию рассмотреть возможность направить войска в Ливан, однако Дамаск не желает браться за такую миссию из-за опасений оказаться втянутым в конфликт на Ближнем Востоке.

В Госдепе США не комментируют ситуацию.