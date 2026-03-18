Японские власти готовятся к сложному саммиту Такаити и Трампа на этой неделе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг блокированного Ормузского пролива может серьезно осложнить запланированный на этой неделе визит премьера Японии Санаэ Такаити в Вашингтон, сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Япония предпочла бы посмотреть, как для начала отреагируют другие лидеры на ситуацию. Но, по словам источников, Такаити - первый союзник США, посещающий Белый дом с начала нападения США на Иран - готова к одной из самых непростых встреч в Овальном кабинете с того момента, как президент США Дональд Трамп год назад вступил в ссору с украинским. президентом Владимиром Зеленским", - информирует издание.

В субботу президент Трамп перечислил Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию в качестве стран, которые, как он надеется, направят корабли в Ормузский пролив. Однако глава японского Минобороны Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио не пошлет корабли на такую миссию. В свой черед Трамп позднее уверял журналистов, что его призыв к другим странам подключиться к обеспечению безопасности пролива прозвучал не потому, что США нуждаются в их помощи, а потому, что он хотел увидеть, как они отреагируют.

Однако теперь, по данным FT, некоторые в Токио считают, что грядущий саммит Япония-США станет самым трудным на их памяти. Такаити также потребовала от помощников продумать сценарии, по которым может развиваться ее встреча с Трампом. В частности, по информации издания, нельзя сбрасывать со счетов вариант, что Трамп попросит о содействии Такаити в Овальном кабинете перед журналистами.

Один из источников отметил, что на этот раз встреча Такаити и Трампа станет более "предметной", чем в прошлый раз, из-за проблемы Ормузского пролива. Он выразил мнение, что премьер, вероятно, поддержит идею отправить корабли в регион, но при политической поддержке этого шага в Японии.

"Японцы согласны с идеей модернизировать оборонный потенциал страны, но не готовы к демонстрации силы", - резюмировал собеседник FT.