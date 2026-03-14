Президент США призвал ряд стран направить свои корабли в Ормузский пролив

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что несколько стран направят в Ормузский пролив свои корабли, чтобы обеспечить его безопасность.

"Многие страны, особенно те, на которые повлияла попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным", - написал он в субботу в Truth Social.

По словам Трампа, "будем надеяться, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которые влияет это искусственное ограничение, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы со стороны государства, которое было полностью обезглавлено".

Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США не рассчитала, что Тегеран пойдет на перекрытие Ормузского пролива, и потому не проработала план действий в такой ситуации.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });