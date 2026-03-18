Китай продолжит контакты с США по поводу предстоящего визита Трампа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китай намерен продолжать контакты с американской стороной по поводу визита президента США Дональда Трампа в эту страну , сообщает "Синьхуа" со ссылкой на представителя МИД КНР Линь Цзяня.

"Китай и далее будет поддерживать контакты с американской стороной относительно визита президента Дональда Трампа в Китай, - сказал дипломат. - Дипломатия на высшем уровне играет незаменимую стратегическую руководящую роль в китайско-американских отношениях".

Ранее Трамп заявил, что попросил китайскую сторону перенести его визит в Пекин примерно на месяц. Он объяснил, что из-за боевых действий с Ираном ему сейчас надо оставаться в США.

Изначально визит планировался на период с 31 марта по 2 апреля.