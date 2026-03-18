Китай продолжит контакты с США по поводу предстоящего визита Трампа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китай намерен продолжать контакты с американской стороной по поводу визита президента США Дональда Трампа в эту страну , сообщает "Синьхуа" со ссылкой на представителя МИД КНР Линь Цзяня.

"Китай и далее будет поддерживать контакты с американской стороной относительно визита президента Дональда Трампа в Китай, - сказал дипломат. - Дипломатия на высшем уровне играет незаменимую стратегическую руководящую роль в китайско-американских отношениях".

Ранее Трамп заявил, что попросил китайскую сторону перенести его визит в Пекин примерно на месяц. Он объяснил, что из-за боевых действий с Ираном ему сейчас надо оставаться в США.

Изначально визит планировался на период с 31 марта по 2 апреля.

Иран Китай МИД Дональд Трамп
Аргентина официально вышла из ВОЗ

Израильская армия призвала всех гражданских лиц покинуть юг Ливана

Выброс солнечной плазмы достигнет Земли в четверг

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

 Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

ВВС Израиля поразили штабы иранских ракетных войск и сил безопасности КСИР

Brent подешевела до $101,27 за баррель

 Brent подешевела до $101,27 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 18 марта

Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

 Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

Одна россиянка погибла, 11 пострадали в результате ДТП на Пхукете

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8712 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
