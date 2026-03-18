Саудовский НПЗ "Рас-Танура" вновь заработал

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод "Рас-Танура" в Саудовской Аравии возобновил работу после того, как ее пришлось прервать из-за атак беспилотников в начале марта, сообщает в среду Bloomberg.

"Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии снова функционирует после остановки процессов, вызванной атакой дронов в начале этого месяца", - информирует агентство.

Компания Saudi Aramico, управляющая заводом, заявила о приостановке работы 2 марта. По данным Bloomberg, "Рас-Танура" имеет производительность 550 тыс. баррелей нефти в сутки.