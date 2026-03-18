Самолеты США выполнили более 8 тыс. боевых вылетов с начала операции в Иране

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские военные самолеты совершили свыше 8 тысяч боевых вылетов с начала операции против Ирана, сообщило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

За прошедшие дни вооруженные силы США уничтожили более 7,8 тыс. целей, среди них свыше 120 военных кораблей, отмечается в сообщении.

Указывается также, что в операциях задействованы многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосцы, ракетные эсминцы, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

"Силы Центрального командования США наносят удары по целям с целью демонтажа аппарата безопасности иранского режима, уделяя приоритетное внимание местам, представляющим непосредственную угрозу", - подчеркнули в командовании.

В понедельник в ходе брифинга глава CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что войска по-прежнему сосредоточены на ликвидации иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении военно-промышленной базы.