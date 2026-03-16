В США заявили об уничтожении более 100 иранских военных кораблей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американские войска с начала операции против Ирана уничтожили свыше 100 иранских военных кораблей, летчики ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты вместе выполнили более 6 тыс. вылетов, заявил в понедельник на брифинге глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"В течение 16 дней мы наносим сокрушительные удары в глубину Ирана. В минувшую пятницу мы нанесли высокоточные удары по острову Харк, уничтожив 90 иранских военных объектов, включая хранилища морских мин, ракет и другую военную инфраструктуру. На сегодняшний день летчики ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты вместе выполнили более 6 тыс. боевых вылетов", - сказал он.

По его словам, американские войска по-прежнему сосредоточены на ликвидации иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении производственной базы.

"С использованием воздушных, сухопутных и морских средств мы успешно уничтожили более 100 иранских военных кораблей", - добавил он.