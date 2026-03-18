Астронавты NASA вернулись на борт МКС после проведения наружных работ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир в среду после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт Международной космической станции (МКС), успешно выполнив монтажные работы на внешней стороне орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

В ходе выхода астронавты подготовили на ферме станции энергетический канал 2A и проложили кабели для предстоящего развертывания еще одной пары мощных солнечных батарей нового поколения iROSA. Они обеспечат дополнительной электроэнергией орбитальную лабораторию, включая критически важные системы для ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в 2030 году.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начался в 08:52 по времени Восточного побережья США (в 15:52 по Москве) и продлился 7 часов.

Этот выход в открытый космос стал 278-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на борту МКС работает международный экипаж в составе семи человек. Это космонавты "Роскосмоса" Андрей Федяев, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.