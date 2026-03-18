Lockheed Martin построит в Эстонии центр обслуживания РСЗО HIMARS

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Эстонский министр обороны Ханно Певкур и вице-президент американской оборонной компании Lockheed Martin Паула Дж. Хартли достигли соглашения о создании в Эстонии центра технического обслуживания реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для стран Балтии.

"Приход одной из крупнейших в мире компаний оборонной промышленности в Эстонию является признаком доверия и готовности начать долгосрочное партнерство между Эстонией и Lockheed Martin. Мы приложили много усилий, чтобы привлечь Lockheed Martin в Эстонию, и сегодняшнее соглашение, надеюсь, станет началом более масштабного и долгосрочного сотрудничества", - приводит эстонское Минобороны слова главы ведомства.

Компания Lockheed Martin должна будет создать центр техобслуживания в течение двух лет, первоначальные инвестиции составят около 10 млн евро.

Lockheed Martin - американский гигант оборонной промышленности, который, помимо РСЗО HIMARS, производит истребители пятого поколения F-35, системы ПВО Patriot и вертолеты Black Hawk.