FT сообщила, что гибель Лариджани усложнила ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Стороны конфликта на Ближнем Востоке на данный момент не демонстрируют стремления решить его за столом переговоров, смерть секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани также подорвало дипломатические усилия, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Региональные чиновники говорят, что ни одна из сторон не пытается развивать усилия на дипломатическом направлении. Ожидается, что убийство Израилем Лариджани - консервативного, но прагматичного ветерана политики - еще сильнее повредит надежде на продолжение переговоров. Местный дипломат при этом пояснил, что Лариджани играл бы ключевую роль в любом дипломатическом процессе", - информирует FT.

Дипломат предположил, что, если Вашингтон выйдет из конфликта, то Иран прекратит атаковать связанные с США цели, но не остановит удары по Израилю; также он продолжит выборочно пропускать суда через Ормузский пролив. Источник высказал мнение, что Иран и США вряд ли пойдут на прекращение боевых действий без соглашения; но, по его мнению, сомнительно, что Тегеран пойдет на прекращения огня вроде того, что удалось заключить между Израилем и движением ХАМАС.

Со своей стороны, неназванный западный чиновник отметил, что наблюдатели "зациклились" на действиях президента США Дональда Трампа, однако упускают из вида, что Иран имеет собственную точку зрения на происходящее. Дипломаты из стран региона полагают: иранские власти считают нынешний конфликт "экзистенциальной угрозой" и намерены получить гарантии того, что Иран не подвергнется нападению в будущем.

Чиновник также сказал, что до того, как Иран блокировал Ормузский пролив, не считалось, что Тегеран на такое способен. "Теперь это реальность, и эти меры эффективны", - резюмировал он. В то же время он отметил, что неясно, как долго еще иранские военные смогут продолжать наносить удары ракетами и беспилотниками.

По словам иранского источника, близкого к властям страны, в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) уверены, что если Тегеран согласится на прекращения огня, то США и Израиль снова нанесут удар позднее.

Он отметил, что силы КСИР, избегая возможных ответных ударов, ушли со своих баз и рассредоточились. "КСИР очень хорошо знакомы навыки ассиметричной войны, и они ведут именно ее. Нельзя победить партизан воздушными ударами", - сказал собеседник FT, сравнив тактику КСИР с действиями движения "Хезболлы" и хуситов.

По его словам, Иран до сих пор может производить ракеты и ракетные установки на секретных подземных предприятиях. Он добавил, что иранские военные корректируют мощность ударов, чтобы не растратить запасы боеприпасов и иметь возможность вести долгие боевые действия.