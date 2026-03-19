Минобороны Саудовской Аравии заявило об ударе дроном по ключевому НПЗ страны

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Беспилотник ударил по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии SAMREF, власти проводят оценку повреждений, сообщило в четверг министерство обороны страны.

"Произошло падение беспилотника на НПЗ SAMREF, проводится оценка ущерба", - говорится в сообщении в официальном аккаунте министерства обороны Саудовской Аравии в соцсети Х.

SAMREF (Saudi Aramco Mobil Refinery Company) - крупный нефтеперерабатывающий завод в саудовском порту Янбу на побережье Красного моря. Предприятие, совместно принадлежащее Saudi Aramco и ExxonMobil, перерабатывает около 400 тыс. баррелей нефти в сутки и является одним из ключевых экспортно-ориентированных НПЗ королевства.