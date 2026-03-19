Эстония заявила о нарушении российским истребителем ее воздушного пространства

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии вручило в четверг временному поверенному в делах посольства России в Эстонии ноту в связи, как утверждается, с нарушением российским самолетом воздушного пространства республики.

"В среду, 18 марта, днем российский истребитель Су-30 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и оставался в нем около минуты. Подразделение ВВС Италии, дислоцированное в Эмари, отреагировало на нарушение воздушного пространства разведывательным полетом в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона", - сообщил МИД Эстонии.

Согласно пресс-релизу, у российского самолета не было плана полета и двусторонней радиосвязи с эстонской службой управления воздушным движением. "Это первое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом Российской Федерации в этом году", - подчеркивает эстонский МИД.