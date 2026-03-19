Польша и Финляндия договорились активизировать военное сотрудничество

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Варшава и Хельсинки усилят военное сотрудничество в рамках НАТО и Евросоюза, соответствующие договоренности достигли на переговорах госсекретарь Минобороны Польши Павел Залевский и министра обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщило польское военное ведомство.

Также прошли переговоры с другими представителями финского Минобороны.

"Обсуждения были сосредоточены на оценке текущей ситуации в области безопасности, с особым акцентом на Балтийское море, развитии двустороннего военного сотрудничества, сотрудничестве в рамках НАТО и ЕС в оперативном планировании, противодействии гибридным угрозам и повышении оборонного потенциала вооруженных сил обеих стран посредством многонациональных программ повышения боеспособности", - говорится в сообщении.

"Особое внимание было уделено проекту Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") - одному из флагманских проектов ЕС, в котором Польша и Финляндия играют ведущую роль, направленному на укрепление способности стран Восточного фланга противостоять широкому спектру угроз", - добавили в ведомстве.