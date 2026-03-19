Пожарные потушили возгорания на двух НПЗ в Кувейте после атаки дронов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пожарные расчеты успешно ликвидировали возгорания, вспыхнувшие на двух нефтеперерабатывающих заводах в Кувейте после налета беспилотников, сообщает в четверг "Аль-Арабийя".

"Пожарные бригады успешно справились с возгораниями, вспыхнувшими на производственных площадках нефтеперерабатывающих заводов в Мина-аль-Ахмади и Мина-Абдулла после атак дронов сегодня утром", - информирует телеканал.

Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал.