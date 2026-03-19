Иран заявил, что еще не до конца ответил на удары по своей энергоинфраструктуре

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Иран еще не завершил свой ответ на удары по его энергетической инфраструктуры, передает агентство "Тасним" со ссылкой на представителя центрального штаба ВС страны "Хатам аль-Анбия".

"Мы предупреждаем врага: вы совершили серьезную ошибку, атаковав энергетическую инфраструктуру Исламской Республики Иран, и ответ на это уже идет и еще не завершен", - приводит агентство слова неназванного военного.

По словам военного, "наступательные и оборонительные операции вооруженных сил Ирана продолжаются с большей силой".

Он также заявил, что "после агрессии врага против энергетической инфраструктуры ситуация фактически перешла в новую фазу войны".

"Необходимость защитить инфраструктуру Ирана вынудила Корпус стражей Исламской революции нанести удары по энергетическим объектам, связанным с США", - отметил военный.

Иран за четверг атаковал в общей сложности шесть крупнейших объектов нефтегазовой промышленности стран Персидского залива в ответ на израильскую бомбардировку его газового месторождения "Южный Парс", сообщал телеканал "Аль-Джазира".

В частности, в четверг результате иранской ракетной атаки значительные повреждения получило главное газоперерабатывающее предприятие Катара в Рас-Лаффане.

Ударам иранских ракет и беспилотников подверглись нефтеперерабатывающие заводы Мина аль-Ахмади и Мина Абдулла в Кувейте. Объекты получили повреждения, на них вспыхнул сильный пожар. В настоящее время возгорания ликвидированы.

Также власти ОАЭ заявили, что силы ПВО перехватили иранские ракеты, летевшие на газовые объекты в Хабшане и нефтяное месторождение Баб. Они получили повреждения в результате падания обломков перехваченных ракет. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, по данным министерства обороны Саудовской Аравии, иранские ударные беспилотники атаковали НПЗ SAMREF в саудовском городе Янбу-эль-Бахр на побережье Красного моря, принадлежащий компании Saudi Aramco. В настоящее время идет оценка нанесенного ущерба.