США поразили свыше 7 тыс. целей в Иране с начала военной операции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американские войска в ходе операции в Иране уже уничтожили более семи тысяч целей, заявил в четверг на пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

"На сегодняшний день мы уничтожили более 7 тыс. целей, включая объекты военной инфраструктуры", - сказал Хегсет.

"Мы решительно побеждаем, и на наших условиях, наши возможности продолжают расти, иранские возможности продолжают деградировать", - подчеркнул он.

По его словам, США уничтожили сотни объектов иранского военно-промышленного комплекса.

"Их способность производить баллистические ракеты понесла наибольшие потери. Атаки баллистических ракет против наших сил снизились на 90%, также как и удары беспилотников-камикадзе уменьшились на 90%", - указал глава Пентагона.

Он также отметил, что США с начала операции уничтожили более 120 иранских боевых кораблей, включая все 11 подводных лодок.