Поиск

США поразили свыше 7 тыс. целей в Иране с начала военной операции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американские войска в ходе операции в Иране уже уничтожили более семи тысяч целей, заявил в четверг на пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

"На сегодняшний день мы уничтожили более 7 тыс. целей, включая объекты военной инфраструктуры", - сказал Хегсет.

"Мы решительно побеждаем, и на наших условиях, наши возможности продолжают расти, иранские возможности продолжают деградировать", - подчеркнул он.

По его словам, США уничтожили сотни объектов иранского военно-промышленного комплекса.

"Их способность производить баллистические ракеты понесла наибольшие потери. Атаки баллистических ракет против наших сил снизились на 90%, также как и удары беспилотников-камикадзе уменьшились на 90%", - указал глава Пентагона.

Он также отметил, что США с начала операции уничтожили более 120 иранских боевых кораблей, включая все 11 подводных лодок.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пит Хегсет США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила о возможном приказе морпехам США захватить один из островов близ Ирана

Спецпосланник Трампа допустил, что конфликт в Иране для США сейчас важнее Украины

Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

Иран в четверг атаковал уже шесть крупнейших нефтегазовых объектов в странах Персидского залива

Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Израиль нанес удар по иранской базе и военным кораблям в Каспийском море

Режим беспилотной опасности объявлен в Абхазии

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

