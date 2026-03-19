Сенат США снова отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сенат США вновь отклонил резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа получить одобрение Конгресса на военные действия против Ирана.

Согласно результатам голосования, 47 законодателей поддержали резолюцию, 53 высказались "против".

Резолюция, выдвинутая сенатором-демократом Кори Букером, требовала от президента США "вывести Вооруженные силы Соединенных Штатов из боевых действий на территории Ирана или против него, если только это явно не санкционировано объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы".

Американские конгрессмены не санкционировали применение военной силы против Ирана.

Подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе официально поддерживают действия Белого дома.

По их мнению, Трамп, как и любой другой президент, имеет право в соответствии с законом о военных полномочиях наносить ограниченные военные удары без официального разрешения конгресса.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Сенат США резолюция Дональд Трамп Иран
