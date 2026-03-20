Axios узнал о разработке США планов захвата или блокады иранского острова Харк

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Администрация США прорабатывает варианты с захватом или изоляцией иранского острова Харк - ключевой точки Ирана в обеспечении нефтяного экспорта - с целью снять блокаду с Ормузского пролива, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на источники.

"Три источника сказали, что серьезно рассматривают план с сухопутной оккупацией острова. Другая возможность - морская блокада, чтобы не дать танкерам швартоваться у острова", - информирует портал.

Высокопоставленный сотрудник американской администрации уточнил, что решение по теме пока не принято.

Однако, по словам одного из собеседников издания, перед этой операции США должны существенно сократить иранские военные возможности в районе Ормузского пролива; на выполнение такой задачи может уйти месяц.

Ранее США нанесли удары по военным объектам на острове Харк. Собеседники портала пояснили, что налет должен был убедить Тегеран снять перекрытие Ормузского пролива; также удары стали подготовительным шагом для ослабления иранских военных позиций в рамках подготовки к возможной сухопутной операции.

Блокада Ормузского пролива, как отметили два источника, ранее вынудила президента США Дональда Трампа перенести визит в КНР, намеченный на самый конец марта. Трамп рассчитывал закончить кампанию против Ирана до поездки в Китай.

В свою очередь контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил Axios, что миссия по захвату Харка является слишком рискованной и не даст контроль над иранской нефтяной промышленностью. Монтгомери выразил мнение, что скорее, после двух недель ударов США отправят эсминцы и авиацию для конвоирования танкеров через Ормузский пролив.

В данный момент в регион направляется на кораблях 31-й экспедиционный батальон морской пехоты США численностью 2,2 тыс. военнослужащих. На Ближний Восток также перебрасывают еще две группы морских пехотинцев сходной численности. Вдобавок, Белый дом и Пентагон обсуждают отправку еще большего числа подразделений в зону конфликта.