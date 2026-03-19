В Израиле заявили об ударе по иранским кораблям в каспийском порту

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удары по кораблям ВМС Ирана в порту Каспийского моря, заявили в четверг в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Вчера израильские ВВС, действовавшие на основе разведданных ВМС и ЦАХАЛ, ударили по важной инфраструктуре иранских ВМС в Каспийском море", - говорится в сообщении израильской армии.

Отмечается, что атакам подверглись "корабли ВМС Ирана, в том числе корабли-ракетоносцы, суда обеспечения и сторожевые корабли".

Кроме того, согласно информации ЦАХАЛ, целями израильских военных стала "инфраструктура порта, которая используется для ремонта и технического обслуживания".

Ранее в четверг сообщалось, что израильские ВВС впервые нанесли удары по иранской базе и военным кораблям в Каспийском море.

Как сообщало издание Ynet, атакам подвергся портовый город Бандар-Анзали, где находится штаб иранского Северного флота. Были поражены несколько иранских военно-морских кораблей.