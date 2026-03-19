СМИ сообщили об иранском ракетном ударе по НПЗ в Израиле

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу BAZAN в израильском городе Хайфа, сообщил в четверг журналист Axios Барак Равид.

"Иранская ракета ударила по нефтеперерабатывающему заводу BAZAN в Хайфе", - написал он в соцсети X.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

Ранее агентство "Тасним" со ссылкой на представителя центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" сообщало, что Иран еще не завершил свой ответ на удары по его энергетической инфраструктуры.

"Мы предупреждаем врага: вы совершили серьезную ошибку, атаковав энергетическую инфраструктуру Исламской Республики Иран, и ответ на это уже идет и еще не завершен", - цитирует агентство слова неназванного военного.

По его словам, "наступательные и оборонительные операции вооруженных сил Ирана продолжаются с большей силой".

Иран за четверг атаковал в общей сложности шесть крупнейших объектов нефтегазовой промышленности стран Персидского залива в ответ на израильскую бомбардировку его газового месторождения "Южный Парс", сообщал телеканал "Аль-Джазира".

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
