В МИД РФ отметили востребованность инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Реализация Вашингтоном курса на развертывание и наращивание силового потенциала в околоземном пространстве чревата гонкой вооружений в космосе, подрывом глобальной безопасности и стратегической стабильности, заявили в МИД РФ.

"Политика США в области освоения космоса и космической безопасности приобретает все более агрессивный характер. Официальные лица в Вашингтоне открыто заявляют об амбициях обеспечить силовое доминирование в околоземном пространстве. Наглядным примером служат высказывания военного министра США Пита Хегсета, сделанные в ходе февральского турне "Арсенал свободы" по американским оборонным предприятиям. В частности, поставлена задача обеспечить абсолютное и неоспоримое превосходство США в космическом пространстве", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отмечает, что "планы США на размещение оружейных систем в космосе начинают обретать реальные очертания".

"Очевидно, что такие действия не должны оставаться без реакции со стороны международного сообщества. Реализация Вашингтоном курса на развертывание и наращивание силового потенциала в околоземном пространстве чревата гонкой вооружений в космосе, подрывом глобальной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркивается в комментарии.

По ее словам, американцами, при этом, "игнорируется очевидное: любой вооруженный конфликт на орбите будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех без исключения государств".

Официальный представитель МИД отмечает, что "сегодня как никогда востребованы инициативы по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), прежде всего, по выработке профильного международного юридически обязывающего инструмента".

"Основой для него служит российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Важным промежуточным шагом на пути к заключению юридически обязывающего инструмента по ПГВК является международная инициатива/политобязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, участниками которой являются уже 37 государств", - говорится в комментарии.

МИД Мария Захарова
