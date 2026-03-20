Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ
Фото: Picture alliance / SvenSimon/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), что привело к потере примерно $20 млрд годового дохода. Об этом сообщила государственная энергетическая компания QatarEnergy.

В четверг в результате иранской ракетной атаки значительные повреждения получили ряд объектов крупнейшего в мире предприятия по производству жидкого синтетического топлива Pearl GTL в катарском Рас-Лаффане. Завод приостановил работу, сообщил владеющий им британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell.

До этого Pearl GTL работал на сниженных оборотах на фоне ограничения экспорта из-за блокады Ормузского пролива.

Завод способен ежедневно перерабатывать до 1,6 млрд куб. футов газа в 140 тыс. баррелей жидкого топлива.

